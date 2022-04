Makkelijke avond voor dames van E&O

HANDBAL - Een eenvoudige zege voor de dames van E&O. In eigen huis werd met 38-24 gewonnen van Z.A.P. uit Breezand. E&O staat nu tiende in de Eerste Divisie met 13 punten uit 16 wedstrijden.

Vanaf minuut een namen de Emmenaren het heft in handen. Al snel stond er een voorsprong van 7 punten op het scorebord en in de hele wedstrijd werd die niet meer weggegeven. "Aanvallend hadden we het goed voor elkaar en in de tegenaanval kwamen we er telkens snel uit", vertelt Jan Gerald Mulder, de coach van E&O. Beetje bij beetje wist E&O de voorsprong uit te breiden, waardoor er met maar liefst 14 punten verschil werd gewonnen.