Aanvallers Moesker en Karabed houden de topschutterslijst in de gaten

Moesker mag zich dé goaltjesdief van Drenthe noemen. Ook staat hij eerste met Titan. "Na de wedstrijd kijk ik eerst wat de concurrenten hebben gedaan", aldus Moesker. "Op maandag kijk ik wel even op de ranglijst van topschutters." Karabed lachend: "Daar kijk ik wel drie keer per dag op!"

Karabed heeft een verleden bij SETA en Groningers Boys. Hij is in de kruiwagen van hoofdtrainer Harry Kral naar Buinerveen gekomen. "Ik zie hem als mijn voetbalvader. Al versta ik hem vaak niet. Hij geeft me veel vertrouwen en dan wil ik genoeg teruggeven."

Dat doet Karabed in de vorm van goals. Al moet hij nog even aanzetten om Moesker uit Nieuw-Weerdinge van de troon te stoten. In het verleden is er heus eens aan de aanvaller van Titan getrokken, maar: "Dan speelden we met Titan slechts een klasse lager. Dan ga je zaken afwegen."