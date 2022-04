Gebroeders Fidom draaien FC Meppel - Achilles 1894 om

VOETBAL - De spanning is om te snijden in de onderste regionen van de zaterdag 2e klasse J, waar NEC Delfzijl zo langzamerhand kansloos lijkt om te overleven. Maar daarboven vechten zeven ploegen om weg te blijven van de twee nacompetitieplekken: Drenthina, Oosterwolde, SC Elim, The Knickerbockers, Achilles 1894, De Weide en FC Meppel. Verschil tussen nummer 7 (Drenthina) en 13 (FC Meppel) is maar vier punten.

Dat waren er overigens bijna zes geweest of zelfs zeven geweest, maar FC Meppel ontsnapte in een - volgens aanvaller Jos Fidos - in een bijzondere wedstrijd aan een thuisnederlaag tegen Achilles 1894.

Via Nando Frans en Michael Boersma kwam Achilles 1894 verdiend op een 0-2 voorsprong, maar vlak na de tweede treffer zorgde Justin Torn voor de aansluitingstreffer. Die 1-2 bleef lang op het scorebord staan, tot good-old Jos Fidom veertien minuten voor tijd binnen de lijnen kwam. "Ik had vier dagen met 40 graden koorts in bed gelegen, dus echt veel langer kon ik ook niet spelen." Maar de wissel had wel effect, want bij zijn eerste balcontact kopte hij de bal via een Achilleaan tegen de touwen: 2-2. Acht minuten voor tijd was het feest in het Meppel-kamp helemaal compleet toen Camiel Fidom ook nog de 3-2 maakte.

"Dit zijn de mooiste overwinningen", aldus Jos Fidom. "Maar deze was ook wel broodnodig."

LTC verslaat The Knickerbockers

De andere Asser zaterdagtweedeklasser won wel. LTC versloeg op eigen veld The Knickerbockers met 2-1. Stefan Kuntz en Romano Djababoe waren de doelpuntenmakers voor de thuisclub, terwijl Daan Scheppink scoorde voor de gasten. Voor Djababoe was het nummertje 12 van dit seizoen. Daarmee staat de aanvaller van LTC op plek twee van de schutterslijst in de 2e klasse J. Bovenaan die lijst staat Sven Hazewinkel van koploper Gorecht, met 13 treffers. Gorecht profiteerde gisteren optimaal van weer een halve misstap (het zevende gelijkspel op rij) van DZOH door met 3-1 te winnen van De Weide.

Drenthina kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen hekkensluiter NEC Delfzijl.

Stand onderin