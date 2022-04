Bekijk hier het programma in het zondagvoetbal

In de 1e klasse F verloor Germanicus gisteravond van buurman SVBO met 1-3 en kan daardoor een toppositie (even) vergeten. SVBO is nu de nieuwe nummer 3. Koploper Hoogezand staat vier punten boven VKW uit Westerbork. Hoogezand gaat op bezoek bij middenmoter Jubbega en VKW moet op eigen veld zien af te rekenen met degradatiekandidaat Stadspark.

In Onze Club op TV Drenthe is er vanavond ruim aandacht voor de topper in de 4e klasse D, tussen Schoonebeek en Titan en zijn er beelden van een krakertje in de 5e klasse A, tussen Hoogersmilde (de nummer 3) tegen koploper IJhorst. Verschil tussen beide ploegen is vijf punten, maar IJhorst heeft wel een duel meer gespeeld.