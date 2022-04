SVBO laat Germanicus lang in leven, maar wint derby verdiend

VOETBAL - De gezelligheid na de wedstrijd vergoedde veel, maar zeker de thuisclub keek na de derby Germanicus - SVBO met een vervelend gevoel terug op de wedstrijd. De gasten wonnen, zeker op basis van de eerste helft, verdiend: 1-3.

Door die overwinning gaat SVBO over Germanicus heen en klimt de ploeg van trainer Marc Hegeman naar plek 3 in de 1e klasse F. Koploper is Hoogezand, dat vanmiddag in actie komt tegen middenmoter Jubbega, terwijl nummer 2 (VKW) op eigen veld speelt tegen degradatiekandidaat Stadspark. Het verschil tussen Hoogezand en VKW bedraagt vier punten. Het gat tussen VKW en SVBO is nu drie punten, maar VKW heeft wel twee duels minder gespeeld.

'We staan gewoon goed'

"Onze doelstelling is en blijft het spelen van de nacompetitie en dat ziet er goed uit, want we staan organisatorisch goed de laatste tijd. Daardoor creëren we meer kansen en scoren we dus ook meer."

'Ik had er wel tien kunnen wisselen halverwege'

Zijn collega bij Germanicus, André Mulder, was vooral teleurgesteld in zijn spelers. "Ik had er na de eerste helft echt tien kunnen wisselen. Ik snap echt niet hoe je een derby zo slap kunt beginnen. Voor hetzelfde geld staan we halverwege met 0-4 achter. Nu liet SVBO ons met 0-2 nog in leven en kunnen we het na rust nog spannend maken. Na de 1-2 had het ook nog zomaar gelijk kunnen worden. We hebben alles gedaan om daarvoor te zorgen. Aanvallend wisselen en achterin één op één spelen, maar uiteindelijk lukt het niet en krijgen we uit de counter nog een derde om de oren. Maar al met al geven we het in de eerste helft gewoon weg en verliezen we terecht."

Ronald Gerdes

Grote man in de eerste helft was zonder twijfel Ronald Gerdes. De nummer 9 van de - gisteren in blauw gestoken - gasten zorgde voor beide treffers voor rust. Overigens had Gerdes ook wel een hattrick kunnen maken, maar een derde grote kans stuitte op het lichaam van Germanicus-doelman Vincent Beugelink.

Mislukte voorzet

Halverwege de tweede helft, waarin Germanicus een stuk feller was dan voor rust en SVBO eigenlijk niet meer voor het vijandelijke doel verscheen, kwam de thuisclub terug in de wedstrijd. Een mislukte voorzet van invaller Erik Boer plofte zomaar tegen de touwen. De thuisclub ging op zoek naar meer, maar dat kwam er niet. Sterker nog, Dylan Wessels bepaalde diep in blessuretijd de eindstand op 1-3.