Hoogeveen weer in een zetel na degelijke zege op De Zouaven

VOETBAL - vv Hoogeveen heeft met een 2-0 zege op De Zouaven goede zaken gedaan in de titelstrijd in de Hoofdklasse A. De ploeg van Nico Haak staat na vandaag weer vier punten los op de naaste belager, wat na vandaag SJC is.

De Zouaven doet mee als een goede middenmoter in de Hoofdklasse A, maar vandaag was Hoogeveen toch een maatje te groot. De ploeg van Nico Haak had de wedstrijd 90 minuten lang in handen en kwam nauwelijks onder druk. Joost Screever opende de score in de eerste helft met een snoeihard schot van buiten het 16-meter gebied. Hij liet de keeper van de thuisploeg uit Grootebroek kansloos.

Op slag van rust verdubbelde Finn van Kommer de score door een inzet van Raphael Ngendakumana binnen te tikken. De tweede helft kende weinig hoogtepunten en er werd ook niet meer gescoord. 0-2 was de eindstand in het voordeel voor de Hoogeveners.