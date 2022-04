Emmen houdt VOC af voor eerste zege van het jaar

VOETBAL - vv Emmen heeft met een 2-1 overwinning de eerste zege van 2022 in de Hoofdklasse A behaald. De ploeg van Patrick Waalderbos profiteerde van fouten van de tegenstander VOC en hield vervolgens goed stand tegen de druk zettende Rotterdammers. In de stand wippen de Emmenaren weer over TAC'90 heen.

Op eigen veld kon Emmen al na 12 minuten de score openen tegen het hoger geklasseerde VOC. Uit een vrije trap kon Jonathan van Dorssen zomaar binnen tikken. Niet veel later is het Wessel Verhaar die zijn ploeg op een vergelijkbare manier weer op gelijke hoogte brengt. Emmen-keeper Justin van der Werff lijkt de inzet in alle schermutselingen van de lijn te halen, maar de arbitrage kent de goal toch toe.

Blunder

Emmen is niet lang van de leg en na twintig minuten spelen valt ook de 2-1 binnen. Uit een corner weet Pelle de Vries de bal in het net te krijgen. Hij wordt daarbij geholpen door een blunderende Rotterdamse verdediging.

Na de rust voerde VOC de druk op, maar de verdediging van Emmen hield stand. Het tijdrekken van de thuisploeg zorgde voor irritatie bij de tegenstander, maar ook dat VOC niet meer aan scoren toe kwam. Emmen kreeg in de 90e minuut via een strafschop de kans de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar die werd gemist. De winst werd wel veilig gesteld.

Stand