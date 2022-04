vv Emmen schrijft voor het eerst dit jaar drie punten bij

VOETBAL - vv Emmen heeft de eerste zege van 2022 in de Hoofdklasse A behaald. De ploeg van Kevin Waalderbos profiteerde optimaal van fouten van het Rotterdammer VOC en won met 2-1.

Op eigen veld opende Emmen snel de score tegen het hoger geklasseerde VOC. Uit een vrije trap kon Jonathan van Dorssen zomaar binnen tikken. Niet veel later was het Wessel Verhaar die de gasten op een vergelijkbare manier weer op gelijke hoogte bracht. Emmen-keeper Justin van der Werff leek de inzet in alle schermutselingen van de lijn te halen, maar de arbitrage kende de goal toch toe: 1-1.