Alcides ook onderuit bij hekkensluiter SDO

VOETBAL - Alcides heeft vandaag met 2-1 verloren van hekkensluiter SDO uit Bussum. In de stand van de Hoofdklasse A blijven de Meppelers daardoor 12e met 19 punten.

Al vroeg na de aftrap kwam SDO op voorsprong en die hield de thuisploeg tot aan de rust vast. Alcides kreeg wel kansen, maar wist deze niet te benutten. Na de rust kreeg Alcides wel de verdiende aansluitingstreffer. Een snoeihard schot van Nick Kuiper was onmogelijk tegen te houden, waarmee de 1-1 op het bord kwam.

Niet lang na de spelhervatting kreeg SDO op de rand van het 16-meter-gebied een vrije trap mee. Hierbij vond de bal zich een weg door de muur van Alcides, waarbij doelman Xander Jager kansloos werd gelaten. In de resterende twintig minuten kon Alcides de rug niet opnieuw rechten, waardoor een nederlaag onafwendbaar was.

In de stand blijft Alcides wel 12e met 19 punten uit 20 wedstrijden. Het gat met Emmen dat 13e staat is nog slechts drie punten en TAC'90 volgt op 5 punten. Zaterdag ontvangt Alcides RKAVV in Meppel en op paasmaandag mogen de Meppelers naar Den Haag voor de belangrijke wedstrijd tegen directe concurrent TAC'90.