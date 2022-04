Deceptie voor Drentse kanshebbers in 1e klasse F

VOETBAL - Het was geen succesvolle middag voor de Drentse ploegen in de 1e klasse F. VKW verloor met 1-2 van Stadspark, GOMOS ging in 3-2 onderuit tegen FVC en Roden verspeelde een punt met een 1-2 nederlaag tegen WVV.

Stadspark staat voorlaatste in de 1e klasse F en zou op papier weinig problemen moeten opleveren voor voormalig koploper VKW. De ploeg uit Westerbork had juist vandaag goed kunnen profiteren van het gelijkspel van Hoogezand tegen Jubbega. In de eerste helft hadden de Groningers de wedstrijd echter al stevig in handen na twee treffers van Getuar Derguti.

In de tweede helft ging VKW op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die viel pas in de slotfase aan de hand van Durk De Jong. Meer dan dit zat er voor de ploeg uit Westerbork niet in. Drie kostbare punten in de titelstrijd gaan zo verloren.

GOMOS trekt stijgende lijn niet door

Ook GOMOS kon vandaag geen vuist maken tegen FVC uit Leeuwarden, dat slechts één plaats boven Stadspark in de stand staat. De ploeg uit NORG was de laatste tijd aan een goede reeks bezig, maar ook FVC heeft de laatste weken al laten zien dat het niet onderschat moet worden.

Na een kleine twintig minuten spelen opende Jannes Siegers de score voor GOMOS door de bal uit een voorzet over de grond binnen te schuiven. Nog voor rust kwam de thuisploeg weer op gelijke hoogte door een treffer van Robin Hollander. Vlak na de rust nam FVC direct een een voorsprong in handen. Nu was het Jildert Boekema die raak schoot.

FVC bleef daarna druk zetten, maar GOMOS-doelman Melvin Koning verrichtte een paar broodnodige reddingen. De goal viel daarna aan de andere kant. Uit een corner kreeg Jannes Siegers de bal voor de voeten en met een fraaie volley wist hij het net te vinden. Door een treffer van Marc Machiela kwam FVC toch weer terug op voorsprong en dit keer gaven de Friezen dat niet meer weg.

Roden knokt maar verliest toch

WVV uit Winschoten is de laatste weken de kop van jut in de 1e klasse F, en spelen tegen de Groningers is altijd fysiek. Vandaag bood Roden goed partij en ging de wedstrijd lang gelijk op. Weliswaar met weinig kansen aan beide kanten. WVV kwam wel als eerste op voorsprong door een treffer van Ramon Kuiper. Toch was het Stan Idema die de stand weer gelijk wist te trekken.

In de slotfase van de wedstrijd moest een veerkrachtig Roden alsnog het hoofd buigen. Opnieuw was het Kuiper die WVV op voorsprong zette en zo naar de winst leidde.

Stand