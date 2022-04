Doelpunt in blessuretijd houdt titelkansen SV Hoogersmilde levend

VOETBAL - SV Hoogersmilde houdt de titelkansen in leven na een gelukstreffer van verdediger Jop van Aken in de blessuretijd. De ploeg speelt met 2-2 gelijk tegen koploper vv IJhorst. Met nog een duel te gaan heeft Hoogersmilde vijf punten achterstand op de koploper.

De bezoekers uit Overijssel waren in de eerste twintig minuten heer en meester op het Drentse veld, maar toch was het Hoogersmilde dat op voorsprong kwam. Een prachtige bal van Gijs van Aken werd gepromoveerd tot doelpunt door Robin Wever: 1-0. Niet lang daarna wist IJhorst alweer langszij te komen door een schitterend doelpunt van Marcha Brakke, dat de kruising invloog. Daarmee was de ruststand bepaald en gingen beide ploegen rusten met een 1-1 gelijkspel.

Waar het duel in de eerste helft op en neer golfde, kregen we in de tweede helft een heel ander spelbeeld te zien. Er waren weinig kansen en het veldspel was een stuk slechter dan de eerste helft. Toch leek IJhorst tien minuten voor tijd de overwinning over de streep te trekken door een goal van Erik Wielink. Daarmee leek de overwinning mee te gaan naar Overijssel, maar door een ketser van keeper Timo Weemink wist Jop van Aken alsnog de 2-2 tegen de touwen te werken.