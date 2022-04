Titan wint topper, maar van feestvreugde is geen sprake

Die 0-1 leek een minuut later al van het scorebord te kunnen, want Rick Hendriks schoot de 0-2 tegen de touwen. De vlag van de assistent-scheidsrechter redde Schoonebeek echter. Toch was het uitstel van executie, want vlak voor rust kwam Titan toch op 0-2. Een ongelukkige handsbal van Schoonebeek-captain Jan Willem Wubkes betekende een strafschop voor de gasten, die feilloos werd binnengeschoten door Harmjan Moesker. Het betekende voor de nummer 9 van Titan treffer nummer 26 van het seizoen. De thuisclub werd in de eerste helft eigenlijk niet gevaarlijk, al leverde Leon Steffens nog wel een geweldige pegel af die stijlvol werd gekeerd door Remon Poede.