Voormalig korfballer Sven Jonker tekent bij Ajax

KORFBAL - Voormalig korfballer van DOS'46 Sven Jonker gaat aan de slag bij Ajax op de afdeling Brand Partnerships.

"Mijn taak is om, samen met drie andere collega's, de relaties met grote sponsoren te beheren. Ik ben één van de accountmanagers daar", reageert Jonker.

Buitencategorie

"Ik ben heel erg blij om onderdeel te zijn van een club op zo'n hoog niveau en met zo'n rijke historie. Dit is echt buitencategorie. Op het gebied van sportmarketing is er in Nederland niet iets groters te vinden."

Jonker kennen we in Drenthe als korfballer. Tot 2017 was hij zes jaar lang een vaste waarde in de eerste selectie van DOS'46 uit Nijeveen. Hij maakte daar zowel de degradatie uit als de promotie naar de Korfbal League mee.

Wielrennen

Na z'n actieve carrière als topsporter was Jonker drie jaar lang marketing en communicatiemanager in het wielrennen bij de World Tour-ploeg van Astana en daarna werd hij algemeen directeur van de SEG Racing Academy. Een Nederlandse opleidingsploeg in het wielrennen. De afgelopen vijf maanden werkte hij, op inval-basis, bij sportzender ESPN.