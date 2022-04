FC Emmen Podcast #31: Ronald Lubbers wil nu ook de schaal

In de 31e FC Emmen Podcast is Ronald Lubbers te gast, de bestuursvoorzitter van de Drentse club. Uiteraard praat hij over de naderende promotie, het nieuwe stadion en over de begroting voor het nieuwe seizoen.

"Die zal net als de voorgaande jaren niet boven de tien miljoen euro uitkomen", verklaart de voorzitter. Daarnaast zal er in 2024 of 2025 een nieuw FC Emmen-stadion gerealiseerd zijn. "We zitten echt aan de max als we kijken naar het huidige stadion." Tot die tijd zal FC Emmen blijven spelen op kunstgras.

"Het is heel simpel: of we moeten een miljoen inleveren op de spelersbegroting of we moeten nog even door op kunstgras. Daar zullen onze tegenstanders niet blij mee zijn, maar wij ook niet hoor. Het liefst stappen we over, maar niet ten koste van alles", aldus Lubbers.

Nog geen akkoord met Araujo

Daarnaast gaat de voorzitter in op de situatie rondom sterkhouder Miguel Araujo. "Die heeft het enorm naar zijn zin in Emmen en wil ook wel blijven. Alleen een akkoord is er nog niet."

Theo ten Caat analyseert de - door FC Emmen gewonnen - wedstrijd tegen Jong AZ en dat doet hij op zijn Theo's: lekker kritisch. "Jong AZ was beter dan FC Emmen."

Brink in alle opzichten bestuurder

Ondertussen hangt ook gedeputeerde Henk Brink aan de telefoon. Hij blijkt een groot fan van FC Emmen te zijn en biedt aan om de platte kar door Emmen te rijden. "Ook als het regent heb ik wel een oplossing. Ik mag alles besturen, behalve een motor", vertelt Brink.

Gasten

Dick Heuvelman (sportgeweten van het noorden en bijna gemeenteraadslid Tynaarlo)

Theo ten Caat (voormalig profvoetballer, trainer, schilder en schaker)

Niels Dijkhuizen (FC Emmen-watcher RTV Drenthe)

Presentatie