Hurry-Up en smaakmaker Jaspers komen er toch uit

HANDBAL - Smaakmaker René Jaspers is ook na de zomer in Zwartemeer te bewonderen, want de 25-jarige linkerhoekspeler heeft na bedenktijd toch besloten voor een jaar bij Hurry-Up bij te tekenen.

In het BENE-Leagueseizoen liet Jaspers vallen na te denken over een stap naar het buitenland. Na overwegen en onderhandelen met Hurry-Up heeft de baltovenaar besloten in Zwartemeer te blijven.

Miedema in, Blaauw uit

"Dit is mijn thuis en ik voel dat ik nog niet klaar ben bij deze club", aldus Jaspers. In 2018 kwam hij over van E&O. Het afgelopen seizoen in de BENE-League eindigde de Noord-Brabander na 22 duels en 148 doelpunten op plaats twee van de topschutterslijst.

Eerder wist Hurry-Up met onder meer hoofdtrainer Joop Fiege, doelman Boris Tot, Brent Riksten en Harm Meijer te verlengen. Spelmaker Patrick Miedema komt in de zomer over van HSG Nordhorn-Lingen. Positiegenoot Erik Blaauw aast op een transfer naar Duitsland.

Zes keer raak