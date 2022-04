Emmenaar Jürgen Locadia moet op zoek naar nieuwe werkgever

De 28-jarige Locadia stond in januari nog onder contract bij het Engelse Brighton and Hove Albion, dat vijf jaar geleden 17 miljoen euro voor de aanvaller neerlegde. 'The Seagulls' ontbonden alleen zijn contract, waardoor VfL Bochum hem begin dit jaar gratis overnam.

De Emmenaar wilde in Duitsland zijn carrière nieuw leven in blazen, maar dat is dus mislukt. Eerdere verhuurperiodes bij FC Cincinatti in Amerika en Hoffenheim in Duitsland waren ook al geen succes. Zijn beste periode kende Locadia bij PSV, waar hij in 127 competitiewedstrijden tot 45 doelpunten kwam.