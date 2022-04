Is Michael van der Mark op tijd fit voor het WK Superbikes in Assen?

MOTORSPORT - Bij de dertigste editie van het WK Superbikes in Assen worden over tien dagen zo'n 20.000 toeschouwers verwacht. Maar of zij de enige Nederlandse troef Michael van der Mark ook aan het werk zullen zien, is nog maar de vraag.

Bij een val van z'n mountainbike, dik een maand geleden, bleef de 29-jarige Rotterdammer net iets te lang in z'n klikpedaal hangen. Hierdoor brak hij z'n scheen- en kuitbeen aan de rechterkant en moest hij de eerste WK-ronde in het Spaanse Aragon afgelopen weekend laten schieten. Maar over het raceweekend in Assen is Van der Mark voorzichtig optimistisch. Op krukken meldde hij zich vanmiddag bij de persconferentie op het TT Circuit.

'Mijn doel is de eerste vrije training'

"Als ik er zeker van was dat ik hier niet zou rijden, dan zou ik hier niet zijn", reageert Van der Mark. "Het gaat elke dag een beetje beter. Mijn doel is om er de eerste vrije training vrijdag om half elf te staan. Maar ik moet ook door de medische keuring komen op het circuit. Ik denk dat ik onderweg naar Assen pas kan beslissen. Ik hoop voor die tijd nog te kunnen rijden, maar of dat gaat lukken weet ik niet. Lopen zal nog niet zo goed gaan, maar op een motor zitten gaat al snel."

'Zwaar frustrerend'

Van der Mark, die aan zijn tweede seizoen bij BMW begint, miste dus het openingsweekend in Spanje en moest ook de bijbehorende test overslaan. "Dat was zwaar frustrerend. Eind vorig jaar hebben we op Jerez nieuwe spullen getest. Dat was positief. Maar dan is het extra vervelend dat je niet verder kan."

Scott Redding

De Engelsman Scott Redding is dit jaar z'n nieuwe teamgenoot bij BMW. Op basis van zijn test- en race-resultaten is het moeilijk om conclusies te trekken over de staat van de machine. "Hij is nog aan het wennen. Dat is logisch. Scott komt van een Ducati af, dat is een winnende machine. De BMW is dat nog niet. Maar wat me wel tevreden stelt, is dat mijn vervanger het in Spanje goed gedaan heeft. Dat betekent dat de motor een goede basis heeft."

Geluk bij een ongeluk is dat Van der Mark geblesseerd is aan z'n rechter onderbeen dat weinig te doen heeft tijdens het racen.