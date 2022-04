Casper Goedkoop tekent voor zevende seizoen bij FC Emmen

VOETBAL - Casper Goedkoop is ook volgend seizoen de assistent van Dick Lukkien bij FC Emmen. De trainer uit Vries begint na de zomer aan zijn zevende jaar in dienst van de Drentse profclub.

"Het bevalt me nog steeds erg goed en ik kijk er enorm naar uit om hopelijk weer in de eredivisie te werken", aldus Goedkoop. "De samenwerking in de staf is prettig en ik kan mijn ei dagelijks meer dan voldoende kwijt."