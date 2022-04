Hartono gaat dubbelen tijdens haar debuut voor Nederland

Het is de eerste keer dat Hartono is opgeroepen voor het Nederlands Team, dat vanaf vrijdag in actie komt tegen Spanje. De singlewedstrijden worden gespeeld door Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove. Kopvrouw Rus, de nummer 74 van de wereld, neemt het in de eerste wedstrijd op tegen Nuria Párrizas Díaz, de mondiale nummer 55. Pattinama-Kerkhove, die 141e staat, treft vervolgens Sara Sorribes Tormo, de enige speelster in Den Bosch uit de top 50: ze staat 49e.