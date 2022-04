Hoe maken we van FC Emmen een stabiele eredivisieclub?

VOETBAL - Terugkeren naar de eredivisie is stap één. Dat zou in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht vanavond zomaar eens kunnen gebeuren. Maar hoe kunnen we er in Drenthe voor zorgen dat FC Emmen een vaste waarde in de eredivisie blijft? Voor goed advies konden we terecht bij twee wijze heren met een karrevracht aan ervaring.

Riemer van der Velde (81) was 23 jaar lang voorzitter van SC Heerenveen en Jan Smit (76) was maar liefst 19 jaar de voorman van Heracles Almelo. Beide mannen spreken elkaar nog geregeld. Onder leiding van Smit werd het stadion van de club uit Almelo uitgebreid naar 12.000 zitplaatsen. FC Emmen wil graag een nieuw stadion en de huidige capaciteit van 8.600 opkrikken naar ook zo'n 12.000 stoeltjes.

'Een nieuw stadion voor 12.000 mensen'

"De standaardregel is dat 1.000 bezoekers op de tribune ongeveer in verhouding staat tot 1 miljoen euro in je omzet. Dus als je naar 12.000 bezoeker gaat. Dan ga je in je begroting ook ongeveer van acht naar twaalf miljoen en dan kun je betere spelers aantrekken", legt Smit uit.

"Alleen een heleboel clubs overschatten zichzelf dan. Als je bijvoorbeeld naar 15.000 toeschouwers zou gaan en er zitten steeds maar 12.000 mensen in het stadion dan is dat niet goed. Je moet schaarste creëren. De mensen moeten bij wijze van spreken vechten voor een kaartje. Maar ik denk dat een mooi nieuw stadion voor 12.000 mensen een hele goede zet zou zijn voor FC Emmen."

Daarnaast is volgens Smit ook een begroting van zo'n tien miljoen euro ongeveer ook de ondergrens om je in de eredivisie te kunnen handhaven. Iets wat FC Emmen komend seizoen waarschijnlijk niet gaat halen volgens voorzitter Ronald Lubbers.

Kunstgras of écht gras?

En of er in dat nieuwe stadion op écht gras of op kunstgras moet worden gespeeld, daar komen Van der Velde en Smit nooit samen uit. Van der Velde is een groot voorstander van écht gras, terwijl Smit volgens Van der Velde het kunstgras zo'n beetje "zelf heeft uitgevonden. Als ik bij Jan over dat veld loop, is het net een huiskamer waar je in loopt", lacht Van der Velde.

"Het kunstgras benadert het natuurgras al voor zo'n 85 procent. Het is wetenschappelijk al aangetoond dat al die verhalen over meer blessures onzin zijn. En alle Nederlandse spelers in de eredivisie zijn allemaal opgevoed op kunstgras", werpt Smit tegen.