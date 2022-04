DOS’46 A1 klaar voor titelstrijd in Ahoy ‘Team dat het beste met spanning omgaat wint’

KORFBAL - Het hoogste jeugdteam van korfbalclub DOS'46 uit Nijeveen strijdt morgen om 14.00 uur in Ahoy tegen TOP A1 uit Sassenheim om het kampioenschap in de A-jeugd van Nederland. "We zijn er klaar voor, hebben gisteren nog even goed getraind en de koppies staan er goed op. Ik heb er vertrouwen in", zegt trainer Kelvin Borrink.

De ploeg wist een allesbeslissend derde duel in de halve finale tegen DVO Accountor te winnen, waardoor de tickets voor Ahoy binnen waren. "Het publiek heeft ons in die wedstrijden enorm geholpen. DVO was vooraf de favoriet, maar het team toonde enorm veel veerkracht en we wisten in de derde wedstrijd, op neutraal terrein, de winst over de streep te trekken", zegt Borrink.

De weg naar de finale was er dus één met vele hobbels. In de competitie wist het team zich pas op de laatste speeldag te kwalificeren voor de play-offs. Morgen wacht TOP dus uit Sassenheim. Borrink: "TOP zat niet bij ons in de poule, dus daar hebben we dit seizoen nog niet tegen gespeeld. Uit analyses kunnen we opmaken dat ze behoorlijk wat 'reboundkracht' hebben en dat ze prima op schot kunnen raken in een wedstrijd. Daar moeten wij voor waken."

Groot feest

Of de ploeg nou wint of verliest, er wacht morgenavond een groot feest in Nijeveen. "We kijken morgen na onze wedstrijd, de korfbalfinale tussen Fortuna en PKC en gaan daarna met de bus naar Nijeveen. Daar vieren we de prestaties van dit seizoen in de kantine met alle supporters. Het belooft dus een mooie dag te worden, ik heb er heel veel zin in."

Voorproefje op de grote finale