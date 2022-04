Luister live naar FC Dordrecht - FC Emmen

De tribunes in Dordrecht zitten vol. Het uitvak is uitverkocht en ook op de thuisvakken zitten waarschijnlijk veel FC Emmen-supporters. Wie er ook zijn, zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen. Zij doen live verslag van de wedstrijd op Radio Drenthe en via de stream hieronder. Ook Tom Meijers heeft een plekje weten te bemachtigen. Hij proeft de sfeer in het uitvak.