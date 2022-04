Als FC Emmen vanavond wint bij FC Dordrecht kan het feest losbarsten. Een driepunter in Dordrecht betekent voor de Emmenaren een terugkeer naar de eredivisie.

Wil je live meemaken óf en hoe FC Emmen vanavond de promotie viert in Zuid-Holland, luister dan live naar het radioverslag van René Posthuma, Niels Dijkhuizen en Tom Meijers of volg het duel van minuut tot minuut in onderstaand liveblog.