FC Emmen terug in de eredivisie na winst op Dordrecht

FC Emmen speelt volgend jaar weer in de eredivisie. In een kolkend Riwal Hoogwerkers Stadion in Dordrecht was de koploper te sterk voor FC Dordrecht. Rui Mendes was opnieuw de grote man voor de Drenten door het enige doelpunt te maken: 0-1.

In de eerste helft drong FC Emmen flink aan. Onder meer Romeny en Kharchouch kregen kansen en kansjes op de openingstreffer. Maar wie anders dan Rui Mendes zette FC Emmen vlak voor rust op voorsprong. Hij kon een prachtige pass van El Azzouzi goed onder controle krijgen en verschalkte doelman Bossin met een lobje. Daarmee is de Portugees acht keer trefzeker in acht wedstrijden.

In de tweede helft ging FC Emmen verder waar het gebleven was. FC Dordrecht kwam er heel sporadisch een keer uit, maar verder lag de bal voornamelijk aan een Emmense voet. In het eerste kwartier lukte het FC Emmen niet echt om dat balbezit om te zetten in kansen, toch was het wachten vooral op een tweede Drentse treffer.