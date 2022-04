Dick Lukkien: 'Ultiem dat we dit met een vrijwel geheel nieuwe groep hebben geflikt'

VOETBAL - Terwijl het feestje werd gevierd in de kleedkamer zocht trainer Dick Lukkien even de rust op. Op een stoeltje voor de dug-out van FC Dordrecht liet hij een uurtje na afloop van de wedstrijd het afgelopen seizoen de revue passeren. "We hebben het echt samen gedaan. Nog geen twaalf maanden geleden zaten we in zak en as."

Het duel in Dordrecht ontpopte zich een beetje zoals Lukkien het had verwacht. De thuisclub bleek stug en ondanks dat Emmen prima startte bleef een vroege goal uit. Na de 0-1 van wie anders dan Rui Mendes was het na rust minder. "We voetbalden minder goed, waardoor het dan zo'n avond wordt waarin het ook nog hangen en wurgen is door die rode kaart van Keziah Veendorp. Toch heb ik geen moment onrustig op de bank gezeten."

Natuurlijk was de ontlading anders dan vier jaar geleden toen Emmen promoveerde in Rotterdam, misschien wel omdat iedereen het verwachtte. "Daarom is het misschien nog wel knapper. We zijn begonnen met vrijwel een geheel nieuwe groep, die vanaf dag één keihard is gaan werken om het spelidee te verbeteren. In het begin lieten we punten liggen, maar we hielden geloof in elkaar. Daar kan ik best weemoedig van worden."