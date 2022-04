Ongeslagen reeks van HZVV komt ten einde tegen koploper Genemuiden

VOETBAL - HZVV heeft voor het eerst sinds 5 maart weer een wedstrijd verloren in de Hoofdklasse B. De ploeg van trainer Rick Mulder ging met 2-0 onderuit tegen koploper SC Genemuiden.

Er stond een zware klus te wachten voor HZVV, want koploper Genemuiden kwam op bezoek. Aan zelfvertrouwen hadden de Hoogeveners echter geen gebrek, want de nummer 7 van de Hoofdklasse B was al 7 wedstrijden op rij ongeslagen.

Druk van de koploper

Na een openingsfase waarin beide ploegen gelijkwaardig waren, nam Genemuiden na een minuut of 10 het initiatief. Het lukte HZVV nauwelijks om op de helft van de tegenstander te voetballen, terwijl Genemuiden de druk opvoerde. De eerste grote kans leverde ook direct een doelpunt op, na een scherpe voorzet schoot Nick Buitink de koploper in de 27e minuut op voorsprong.

Na de openingstreffer kwam HZVV beter in de wedstrijd. Vanuit een voorzet vanaf de rechterkant kopte Sander Dzemidzic in de 34e minuut rakelings over. Toch maakte Genemuiden bijna op een bizarre manier de 2-0. Met Bart Jan Brouwer heeft de lijstaanvoerder een ouderwetse ingooi-specialist in huis. Op een meter of 10 vanaf de achterlijn belandde zijn inworp bijna achter HZVV-keeper Rodney Rosink, maar de paal bracht redding.

HZVV ging met een enorme domper de rust in, want in de extra tijd verdubbelde Genemuiden de voorsprong. Arend van de Wetering kon uit een corner makkelijk de bal binnen schuiven, 2-0.

Geen wederopstanding

In de eerste minuten na rust kreeg Genemuiden meerdere kansen om de wedstrijd op slot te gooien. De paal en Rodney Rosink voorkwamen dat HZVV tegen een grotere achterstand op liep. De gevaarlijkste man aan de kant van HZVV was Dzemidzic. Halverwege de tweede helft kreeg hij twee behoorlijke mogelijkheden, maar beide keren stuitte hij op voormalig HZVV-keeper Hidde Streutker.

In de 69e minuut kreeg Alex Zomer de grootste kans voor HZVV. Uit een hoekschop belandde de bal in een ouderwetse scrimmage, maar het schot van de verdediger kon nog net worden geblokt door een Genemuider been.

Met lange ballen probeerde HZVV nog een wederopstanding forceren, maar deze tactiek leidde niet tot het gewenste resultaat. Het lukte Genemuiden ook niet om onder de druk uit te voetballen, waardoor de wedstrijd eindigde in 2-0.

