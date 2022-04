ACV verliest ongelukkig en onnodig van FC Lisse

VOETBAL - ACV Assen heeft ongelukkig met 0-1 verloren van FC Lisse. Daarmee kreeg de ploeg van trainer Fred de Boer te weinig, want de Assenaren hadden een gelijkspel verdiend. Door de zege is Lisse de nieuwe koploper in de Derde Divisie. Na zeven wedstrijden ongeslagen, moet ACV weer een nederlaag incasseren.

ACV was de laatste weken goed in vorm, want het verloor voor het laatst op 8 maart van GOES met 0-2. Daarna won ACV 4 keer en speelde het driemaal gelijk. Maar tegenstander FC Lisse stond voorafgaand aan de wedstrijd op de tweede plaats met 46 punten en is nog volop in de race om kampioen te worden van de Derde Divisie.

Tam

De beginfase van de wedstrijd verliep vrij tam. Lisse kwam niet verder dan een slap schot van Justin van der Putten, terwijl doelman Lisse-keeper Cummins niet onder de indruk was van een schot van Boy Spijkerman.

Na een half uur kreeg Lisse uit het niets een grote kans. Een verre ingooi belandde op het hoofd van David Verweij, die zowaar op de paal kopte. Iedereen in Assen schrok wakker, want veel gebeurde er tot dat moment niet. Vervolgens had ACV de kans op de 1-0. Een mooie afgemeten voorzet van Gijs Jasper belandde op het hoofd van Spijkerman, die snoeihard naar de grond kopte, waarna de bal op de lat terecht kwam.

Uit de lucht vallen

In de tweede helft bleef ACV gemakkelijk op de been. Echt grote kansen kreeg het niet, al was het vlaggen van de grensrechter bij een gevaarlijke aanval van Spijkerman discutabel.

De 0-1 van FC Lisse kwam dan ook uit de lucht vallen. Doelman Wormmeester kwam niet overtuigend uit en kon de hoge bal met één vuist wegstompen. Vervolgens kopte Enzo Stroo in een leeg doel. ACV probeerde het nog wel, Cummins grabbelde bij een voorzet van Justin Mulder. Niels Grevink werd daaropvolgend nog onderuit gehaald door de doelman, maar de scheidsrechter oordeelde dat het geen penalty was. Daarmee bleef het 0-1.