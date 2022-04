Noordscheschut dieper in problemen na nipt verlies tegen titelkandidaat

VOETBAL - In de Hoofdklasse B heeft Noordscheschut niet kunnen stunten tegen de nummer 2, SV Urk. In eigen huis werd met 0-1 verloren. Door een overwinning van concurrent ONS Sneek begint degradatie steeds dichterbij te komen voor Noordscheschut.

Het hele seizoen staan de Schutters al in de onderste regionen van de Hoofdklasse B. In de laatste weken weet de ploeg van Marc van Meel echter steeds meer weerstand te bieden. Dit betaalt zich alleen nog niet uit in overwinningen.