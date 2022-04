Hartono kan bij debuut eer niet redden voor Nederlandse tennissters

TENNIS - De debuterende Arianne Hartono uit Meppel heeft samen met Demi Schuurs de Nederlandse eer niet kunnen redden in de Billie Jean King Cup-ontmoeting met Spanje. De tennissters verloren in Den Bosch het dubbelspel, waardoor de eindstand op 4-0 kwam.

Het dubbelspel was een zogenoemde 'dead rubber', omdat het treffen in de Maaspoort al beslist was. Arantxa Rus verloor eerder op de dag van Sara Sorribes Tormo.