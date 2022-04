Achilles 1894 rekent na scheidsrechterwissel af met Drenthina

VOETBAL - Door een thuiszege op Drenthina heeft Achilles 1894 aansluiting in de middenmoot van de tweede klasse J gevonden: 3-0. Pas na een scheidsrechterwissel kwamen de door blessures geteisterde Assenaren een beetje los.

Toen stond het nog maar 1-0 voor Achilles 1894. Remy Klaassens opende voor rust de score namens de formatie van Harold Wekema. Het is al wekenlang puzzelen voor de trainer/coach van de rood-zwarten. "We missen bijna tien spelers. Tactisch trainen lukt niet. Sommige jongens sluiten alleen op de wedstrijddag aan", schetst Wekema de uitdagende situatie bij Achilles 1894.

Zo doen de Assenaren - met een zondags verleden op landelijk niveau - niet mee om promotie, maar moet het degradatie nog afwenden. Tegen Drenthina zijn drie punten opgepikt. Nadat Alberts voor het eerst had gefloten leken de bezoekers uit Emmen even de geest te hebben, maar bleek Achilles 1894 het productiefst.

Invaller Michael Boersma vanaf elf meter en de pas 16-jarige Bram van de Lustgraaf bepaalden de eindstand. Van de Lustgraaf maakt gebruik van de vele blessures aan de zijde van Achilles 1894. "Al had ik hem als we compleet zouden zijn ook hebben opgesteld", wil Wekema kwijt. "Die kan goed voetballen en daar zit ook nog een goede kop op. Jeugdspelers krijgen nu de ruimte en laten zich zien. Dat is een mooi voordeel."