Elmar Reinders sprint naar zege Arno Wallaard Memorial

"Ik had goede benen en ik durfde wel voor de sprint te gaan", reageert Reinders na afloop. "Er stond veel wind. Het was een nerveuze koers met veel wind en er waren al heel vroeg verschillende ontsnappingen."

Eerder dit seizoen won Reinders al een etappe in Circuit des Ardennes en in Olympia's Tour en aan het begin van het seizoen was hij de snelste in de Elfstedenrace in Friesland.