Brauckman pakt derde Nederlandse juniorentitel powerliften op rij

POWERLIFTEN - Janneke Brauckman (23) uit Emmen is voor de derde keer in haar carrière Nederlands juniorenkampioen powerliften geworden. Over de drie onderdelen: squat, deadlift en bankdrukken kwam ze tot een totaalgewicht van 407,5 kilo.

"Ik ben heel tevreden. Ik heb me hiermee meteen geplaatst voor het wereldkampioenschap. Daarvoor moest ik op minimaal 400 kilo uitkomen en dat is ruim gelukt", reageert Brauckman na afloop.

Persoonlijk record bankdrukken

"Daarnaast heb ik bij het bankdrukken m'n persoonlijk record van 105 kilo verbeterd tot 107,5 kilo. Omdat ik zoveel voorsprong had op de concurrentie, kon ik bij de deadlift risico nemen en heb ik 175 kilo geprobeerd. Maar dat was echt te zwaar voor nu."

Maar de 165 kilo, die ze al getild had op de deadlift, was ook ruimschoots voldoende voor de eindoverwinning. Op het onderdeel squat kwam Brauckman tot 135 kilo.

WK Ecuador

De krachtpatser uit Emmen heeft nu tot eind augustus de tijd om zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap in Ecuador. Dat is haar laatste grote wedstrijd in de juniorenklasse.

Tot 63 kilo

In tegenstelling tot vorig jaar, toen ze Nederlands kampioene in de klasse tot 57 kilo werd, pakte ze vandaag in Weert de titel in de klasse tot 63 kilogram. Ook haar allereerste Nederlandse titel won ze ooit in de -63 kilo klasse.