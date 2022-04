Katja Stam verliest met Raïsa Schoon finale van toernooi in Brazilië

Beachvolleybalster Katja Stam uit Klijndijk heeft met Raïsa Schoon de finale van het Challenge-toernooi in Itapema, in Brazilië, verloren.

In de finale was het Amerikaanse duo Sara Hughes en Kelley Kolinske in twee sets te sterk. Het werd tweemaal 18-21.

In het begin van de wedstrijd keken Stam en Schoon al tegen een 4-7 achterstand aan. Die wisten ze nog om te buigen in een 14-11 voorsprong, maar ze verloren toch de eerste set aan het Amerikaanse duo. In de tweede set ging het nog gelijk op, maar een 6-7 achterstand groeide uit naar een 10-14 achterstand, naar 12-17.

Nieuwe opzet

Het Challenge-toernooi is onderdeel van de Volleyball World Beach Pro Tour, het beachvolleybalseizoen van de internationale volleybalbond. Het is opgesplitst is drie levels: de Elite 16 Tour, de Challenge Tour en de Future Tour, waarbij de Elite 16 het hoogste niveau is. Aan het einde van het seizoen spelen de beste tien duo's in de Beach Pro Tour Finals.

Stam en Schoon hebben al een overwinning te pakken in het huidige seizoen. In Mexico wonnen ze vorige maand een Elite 16-toernooi. Ook pakten ze al samen een finaleplek in een Challenge-toernooi, ook in Mexico.

Halve finale