Benjamins zegt SC Elim na één seizoen alweer gedag: 'Hij laat ons in de steek'

VOETBAL - Het is lente en dat betekent ook dat transfers in het amateurvoetbal worden afgerond. Dat geldt ook voor Justin Benjamins (26), die zijn vrienden bij SC Elim al na één jaar achterlaat, om in de zomer aan te sluiten bij hoofdklasser Hoogeveen.

"Ik had niet voor die club gekozen", vertelt Patrick Metselaar, een vriend van Justin Benjamins. Broertje Youri Benjamins is het daar roerend mee eens: "Hij laat ons in de steek!"

In 2021 besloot Benjamins bij jeugdliefde SC Elim terug te keren. "Om het plezier in het spelletje terug te vinden", aldus het 'transfertarget' zegt. Broertje Youri, die in het seizoen 2016/2017 even voor MSC speelde, had al wel een beetje rekening gehouden met het scenario. "Toen hij in de voorbereiding op Hoogeveen TV al begon over 'plezier terugvinden en dan verder kijken', wist ik al voldoende. Als hij zijn plezier terug heeft gaat hij het hogerop opzoeken. Hij is veel te fanatiek."