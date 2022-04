VV Hoogeveen komt net tekort in topper tegen TOGB

VOETBAL - VV Hoogeveen deelt na vandaag koppositie in de Hoofdklasse A met TOGB uit Berkel en Rodenrijs. De Hoogeveners vochten zich knap terug in de wedstrijd na een 3-0 achterstand, maar trokken uiteindelijk aan het kortste eind, 3-2. Door de nederlaag van Hoogeveen is het ongemeen spannend in de bovenste regionen van de Hoofdklasse A.

Na twee minuten keek Hoogeveen al tegen een achterstand aan. Door een slordige pass in de opbouw kon TOGB de bal onderscheppen en kwamen ze na een snelle aanval op voorsprong. Hoogeveen had in de eerste helft weinig in te brengen en kreeg op slag van rust nog een doelpunt om de oren. Leroy Zwarteveld schoot met de droge knal de bal langs keeper Stan Meekhof.

Karakter

Vlak na rust werden de problemen voor de ploeg van trainer Nico Haak nog groter. De organisatie in de verdediging van Hoogeveen was ver te zoeken, waardoor Sitor Sla volledig vrij bij de tweede paal kon scoren. Na de derde goal was er verbetering in het spel te zien van Hoogeveen. De koploper liet meer drang naar voren zien en vanuit een corner maakte Louis Vijfhuizen de 3-1 in de 77e minuut. Even later maakte Joost Screever uit een vrije trap ook nog de aansluitingstreffer. Een echte kans op de gelijkmaker hebben de Hoogeveners niet gehad, waardoor ze de eerste plek in de Hoofdklasse A nu moeten delen TOGB.

Degradatiestrijd

Alcides heeft belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De Meppelers wonnen met 2-1 op bezoek bij hun directe concurrent TAC'90 uit Den Haag. De doelpunten van Alcides vielen allebei in de tweede helft en werden gemaakt door Nick Kuiper en Jermain Baicadila. Door de overwinning vergroot Alcides het gat naar de nummer 13, VV Emmen, tot zes punten. De Emmenaren verloren vandaag hun uitwedstrijd bij SDO uit Bussum.