ACV geeft in slotfase 2-0 voorsprong uit handen

In een rustige openingsfase kwam de 0-1 van ACV behoorlijk uit de lucht vallen. Het was Boy Spijkerman die na een vlotte combinatie de bal binnen schoot. Spijkerman speelde ook bij de 0-2 een belangrijke rol, maar nu als aangever. Hij stelde Justin Mulder in staat om in de 28e minuut de voorsprong te verdubbelen. Voor rust kreeg ACV via Koen Steg en Freddy Quispel nog grote kansen om de voorsprong uit te breiden, maar de Assenaren gingen met een 0-2 voorsprong de rust in.