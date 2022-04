Overtuigende zege van HZVV, Noordscheschut verliest in laatste minuut

VOETBAL - In de Hoofdklasse B Zaterdag heeft HZVV een eenvoudige overwinning geboekt op AVV Swift uit Amsterdam. Op eigen veld wonnen de Hoogeveners met 3-0, door doelpunten van Sander Dzemidzic en Alex Zomer. Na de zege blijft HZVV op de 7e plaats staan in de Hoofdklasse B.

Sander Dzemidzic had niet veel tijd nodig om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Al na drie minuten maakte de spits van HZVV een aanval over de rechterflank koelbloedig af. Nog voor rust was het wederom Dzemidzic die na een individuele actie zijn tweede treffer van de dag maakte.

Na rust voerde Swift de druk op de defensie van HZVV op. De Amsterdammers gingen alleen slordig om met de kansen die ze kregen. In de 72e minuut besliste Alex Zomer de wedstrijd vanuit een corner. De bal bleef hangen in de zestien meter en de aanvoerder van HZVV was er als snelste bij. Hij besliste de eindstand op 3-0.

Noordscheschut

Het kwartje valt voor Noordscheschut voorlopig nog niet te goede kant op. De ploeg van trainer Marc van Meel trad vandaag aan in Aalten tegen AZSV. De Achterhoekers hadden het initiatief in de eerste helft en maakten via Niek te Veluwe de 1-0. Na rust kon Noordscheschut meer weerstand bieden en dit resulteerde in de gelijkmaker van Nick Koster.

Niet voor het eerst dit seizoen kreeg Noordscheschut in de slotfase een treffer te incasseren, waardoor de hekkensluiter van de Hoofdklasse B weer met lege handen huiswaarts keerde. Thijmen te Kolste mistte in eerste instantie nog twee grote kansen, maar bij de derde kans schoot hij toch te 2-1 tegen de touwen.

De concurrenten van Noordscheschut pakten vandaag wel punten, waardoor degradatie erg dichtbij begint te komen.