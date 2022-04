VKW pakt in de slotminuut de volle buit tegen SVBO

VOETBAL - In een spectaculair Drents onderonsje heeft VKW uit Westerbork met 1-2 gewonnen bij SVBO uit Emmen. Beide treffers van VKW vielen in de tweede helft. Ook beide ploegen kregen een rode kaart. Door de overwinning blijft VKW in de 1e Klasse F in het spoor van koploper Hoogezand, terwijl SVBO definitief lijkt af te haken in de titelstrijd.

De coach van SVBO, Marc Hegeman, was zeer te spreken over het spel van zijn ploeg in het eerste uur van de wedstrijd: "Wij gaven helemaal niks weg, maar we vergaten onszelf sneller te belonen." Na 33 minuten was het Quentin Brands die de openingstreffer voor zijn rekening nam namens SVBO. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Emmenaren, tot de 70e minuut.

Rood gekleurde 2e helft

Rechtsback Jelmer Scholtens haalde een doorgebroken speler neer, waardoor hij met rood moest vertrekken. Vlak na de rode kaart was het Jonas Nijland die de gelijkmaker binnenschoot. Ook VKW kwam vervolgens met tien man te staan, nadat Wouter Baardink met rood van het veld werd gestuurd. In de slotminuut werd er toch nog een winnaar gekroond. Na geschutter in de defensie van SVBO kwam de bal voor de voeten te liggen van VKW-speler. Hij kon de bal voor open doel binnenschuiven, waardoor de Börkers met 2-1 wonnen.

