Sudosa Desto met kampioensambities terug naar de eredivisie

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto keren met kampioensaspiraties terug naar de eredivisie. Tijdens een persconferentie kwam het kampioenswoord een paar keer voorbij.

Met trots presenteerde voorzitter Alfred Barkhuis de plannen van de Asser volleybalclub voor volgend seizoen. Vrijdag werd al duidelijk dat Sudosa-Desto terugkeert op het hoogte niveau in Nederland. De vereniging voldoet aan de strenge eisen die de Nederlandse volleybalbond (NeVoBo) stelt. "We hebben de gemeente nog nodig om verrijdbare tribunes te krijgen, maar onze hal voldoet verder aan de eisen van de bond", laat Barkhuis weten.

Nieuwe sponsoren

"Het speelveld moet groter worden gemaakt maar dat is in sporthal Olympus geen probleem." Ook werd een nieuwe hoofdsponsor bekend; Visser Assen en subsponsor Nijenhuis. En de club gaat verder op zoek naar nieuwe geldschieters. "Voor de eredivisie hebben we zo'n 75.000 euro nodig, dus we kunnen nog wel wat nieuwe sponsoren gebruiken", aldus Barkhuis.

Verantwoordelijk voor het eerste vrouwenteam worden Erwin Sikkema en Mark Afman. Zij vormen samen de technische staf voor volgend seizoen. Een echte pikorde is er niet. "We nemen gezamenlijk de beslissingen, we kennen elkaar al lang", zegt Sikkema. "Het zal best wel eens botsen, maar we komen er altijd gezamenlijk uit", vervolgt Afman. Ook schuwen de trainers het woord 'kampioenschap' niet, al zijn ze nog wel wat voorzichtig. "Het eerste jaar willen we vooral genieten, maar als je de play-offs haalt is alles mogelijk. Op den duur willen we kampioen worden."

Spektakel

Paula Boonstra keert terug op het oude nest. Zeven jaar geleden verliet de Friezin de club om via België, Frankrijk en Hongarije weer terug te keren in Assen. Boonstra is ambitieus. "Ik kom terug om kampioen te worden en waarom niet volgend seizoen", vertelt Boonstra met een glimlach. "We hebben een jong team, met de nodige kwaliteit, dus waarom niet?"