Deelname Michael van der Mark bij WK Superbikes Assen lijkt haalbaar

"Na de gedwongen pauze van enkele weken voel ik me klaar om terug te keren tijdens mijn thuisrace in Assen", laat Van der Mark op zijn Facebookpagina weten. "Natuurlijk hangt het af van de laatste medische keuring donderdag, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik komend weekend weer op mijn BMW kan stappen. Het herstelproces na de operatie is heel goed verlopen. Ik heb ook verschillende behandelingen gehad die mijn herstel hebben versneld."

Wel tempert de coureur de verwachtingen. "Ik verwacht natuurlijk niet dat ik in Assen vooraan zal rijden. Ik weet dat het een uitdaging wordt want ik heb sinds eind vorig jaar niet meer op mijn motor gereden. Ook heb ik alle testen in het voorjaar gemist, dus ik ken ook niet alle ontwikkelingen die in de winter zijn doorgevoerd en ik moet ze eerst begrijpen voordat ik er mijn voordeel mee kan doen. Ik voel me heel goed, maar ben nog niet 100 procent fit. Dus voor mij is het belangrijkste dat ik weer in actie kom zonder me op resultaten te concentreren. Dan gaan we stap voor stap vooruit."