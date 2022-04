HANDBAL - De handballers van E&O hebben de uitwedstrijd tegen het lager geklasseerde Dynamico verloren. In Oss werd het vanavond 30-25.

Door de nederlaag blijft E&O in de eredivisie op de zevende plek staan. Dynamico is nu de nummer elf van de ranglijst.

E&O komt zaterdag weer voor eigen publiek in actie. Dan is Tachos, de koploper in de eredivisie, de tegenstander.