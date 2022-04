Marit Kamps: 'Ik wil met kracht en snelheid van zware vrouwen winnen'

Reizen

Ondanks dat Kamps pas 21 jaar oud is, heeft ze door haar sport al veel van de wereld gezien. Buiten de toernooien om gaat ze regelmatig op trainingsstage naar het buitenland. En daardoor is het nieuwtje van het reizen er inmiddels wel af.

"Ik heb er niet echt meer een gevoel bij. Het is natuurlijk wel cool dat je in zoveel landen komt. Maar het is ook best vermoeiend."

Druk bestaan

Zeker als je bedenkt dat Kamps negen keer per week traint en dat ook nog combineert met een hbo-studie Sportkunde. Inmiddels heeft ze bewust besloten om wat studievertraging op te lopen, omdat haar trainingen onder haar drukke bestaan begonnen de lijden.

Mentaal

Ook mentaal maakt Kamps grote stappen. "Ik denk dat ik bij de junioren veel last heb gehad van druk. Ik was meer bezig met 'niet te verliezen' in plaats van te 'winnen'. Ik ben daar ook mee bezig en ik praat daarover met mensen. En nu gaat de knop gewoon over op 'vechten'.

