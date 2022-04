Michael van der Mark gaat van start tijdens WK Superbikes in Assen

MOTORSPORT - Motorcoureur Michael van der Mark gaat komend weekend van start tijdens de WK Superbikes in Assen. De 29-jarige Rotterdammer heeft van zijn doktoren toestemming gekregen om vrijdag op zijn BMW te stappen voor de eerste vrije training. Daarna wordt hij weer onderzocht en krijgt Van der Mark te horen of hij ook de rest van het weekend mag rijden in Assen.

De deelname van Van der Mark was tot vandaag onzeker vanwege een beenbreuk, die hij had opgelopen tijdens een mountainbikerit. Daardoor moest hij de testraces en de eerste WK-ronde in het Spaanse Aragon afgelopen weekend laten schieten.

In Assen staan twee races uit het WK Superbike op het programma, op zaterdag en zondag. "Ik verwacht niet dat ik voorin zal rijden", aldus Van der Mark. "Ik weet dat het een uitdaging wordt, want ik heb sinds eind vorig jaar niet meer op de BMW gereden. Ik heb ook alle tests in het voorjaar gemist, dus ik ken ook niet alle vernieuwingen die in de winter zijn doorgevoerd bij de motor. Het belangrijkste is dat ik weer in actie kom, zonder me op resultaten te concentreren."