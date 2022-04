Jari Vlak: 'Ik verwacht niet dat we morgen kampioen worden'

VOETBAL - Een week na de festiviteiten is bij promovendus FC Emmen de knop inmiddels weer omgezet. De blik van Dick Lukkien en zijn mannen is sinds dinsdag gericht op het volgende doel: de eerste titel in de clubbeschiedenis.

Bestuursvoorzitter Ronald Lubbers verwoordde het vorige week al treffend. "Een taart is lekker, maar met een beetje slagroom nog lekkerder. Daar gaan we nu vol voor. En hoe mooi is het dat we in het nieuwe stadion bij de entree de kampioensschaal kunnen neerzetten of -hangen?"

Uiteraard hoopt de Drentse club dat unicum op eigen veld, in een bomvol stadion tegen Roda JC, te verwezenlijken. Maar daarvoor is Emmen volledig afhankelijk van FC Volendam. Die club staat met nog drie duels zes punten onder Emmen. Verliest Volendam bij FC Den Bosch? Dan volstaat voor Emmen een gelijkspel. Speelt Volendam gelijk? Dan zal Emmen moeten winnen om de hoofdprijs in ontvangst te nemen.

'Volendam laat de kans op promotie niet liggen'

"Ik denk eerlijk gezegd niet dat we morgen kampioen gaan worden", aldus Jari Vlak. "Volendam is bij een overwinning gepromoveerd en ik denk niet dat ze die kans laten liggen. Bovendien moeten wij natuurlijk ook nog maar even zien te winnen van Roda JC en dat wordt ook een lastige klus."

De Volendamse middenvelder is blij dat zijn oude club ook de stap omhoog kan maken. "Ik gun het ze enorm, maar het is wel fijn dat het in de huidige rangschikking gaat gebeuren. Wij als nummer één en zij als nummer twee."

'Ik heb mezelf iets te vaak voorbij zien komen'