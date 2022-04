Rui Mendes aast op oud record van Paul Weerman: 'Niet huilend naar bed'

Geen bijster hoog niveau

Weerman is geboren en getogen in Emmen, oud-speler en -trainer van de club en volgt FC Emmen vanzelfsprekend nog altijd op de voet, al is dat wel minder geweest gedurende het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. "Kijk, voor FC Emmen - sc Heerenveen ga ik een middagje rustig zitten. Alleen voor Helmond Sport - FC Emmen zet ik echt geen wekker", zegt Weerman.

"Bovendien vind ik het niveau in de eerste divisie, mede ook door de jong elftallen, niet bijster hoog", gaat hij verder. "Daarnaast maken spelers nu sneller andere keuzes." Daarmee doelt de oud-spits op maatschappelijke keuzes, hetgeen te maken heeft met geld.

"Vroeger was er voor jongens van 25, 26 en 27 jaar nog wel een aardig zakcentje te verdienen in de eerste divisie. Dat is nu minder geworden, waardoor je jongens van die leeftijd sneller een maatschappelijk gerichte keuze ziet maken. Zij kiezen er dan voor om bijvoorbeeld in de tweede divisie te gaan voetballen en zich daarnaast te focussen op een maatschappelijke carrière."

'Mooi als het record bij mij blijft'

Of het daarmee knapper is van hem om negen keer op rij te scoren dan van Mendes, laat hij in het midden. "Je kunt hem niet vergelijken met mij. Hij heeft alles wat ik niet had: een neusje voor de goal, snelheid in de één tegen één, puntgave techniek en hij kan een goal maken. Vooral dat laatste is een enorme kwaliteit voor een hedendaagse buitenspeler", vertelt Weerman, die naar eigen zeggen meer een aanspeelpunt was.