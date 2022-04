Liveblog: FC Emmen - Roda JC

De ploeg van trainer Dick Lukkien stelde vorige week vrijdag in Dordrecht promotie naar de eredivisie veilig. Het feestje dat een dag later volgde op het Raadhuisplein werd tot in de late uurtjes gevierd. Lukkien verzekerde afgelopen donderdag in Rood Wit TV dat zijn ploeg het goed heeft gevierd, maar ook uitstekend voorbereid aan de aftrap zal verschijnen.