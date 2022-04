Liveblog: FC Emmen verslaat Roda JC met 2-0 [gesloten]

FC Emmen wist vanavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Roda JC dat het mogelijk historie zou schrijven. Want bij een Drentse zege en puntenverlies van directe concurrent FC Volendam zou FC Emmen voor het eerst in het bestaan kampioen van de eerste divisie zijn.

De ploeg van trainer Dick Lukkien voldeed aan de opdracht door Roda JC met 2-0 te kloppen. Jasin-Amin Assehnoun opende de score en invaller Metehan Güçlü legde de eindstand vast. Het wachten was daarna op de uitslag van de uitwedstrijd van FC Volendam bij FC Den Bosch. Dat duel werd ruim 5 minuten voor tijd stilgelegd omdat toeschouwers attributen op het veld hadden gegooid. In de beginfase was er al oponthoud omdat er vuurwerk werd afgestoken.