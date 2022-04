Luister hier live naar FC Emmen - Roda JC

VOETBAL - Schrijft FC Emmen vanavond geschiedenis? een week na het promotiefeest kan de Drentse club voor het eerst in de historie kampioen worden (in het betaalde voetbal).

Om dat te verwezenlijken zijn er twee scenario's: FC Emmen wint van Roda JC en de enige overgebleven concurrent, FC Volendam, verspeelt punten bij FC Den Bosch of FC Emmen speelt gelijk en FC Volendam verliest vanavond.

De kampioensschaal is inmiddels gearriveerde in De Oude Meerdijk. Nu is het aan de spelers en uiteraard aan FC Den Bosch.