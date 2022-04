FC Emmen wint van Roda JC, maar moet kampioensfeest een week uitstellen

VOETBAL - De kampioensschaal kon weer in de kofferbak van de auto van KNVB-directeur Marianne van Leeuwen mee naar Zeist, want hoewel FC Emmen zelf won van Roda JC (2-0), kwam het eerste kampioenschap in de clubhistorie er niet. De enige overgebleven concurrent, FC Volendam, won ook waardoor het gat met nog twee duels zes punten blijft.

Het was nog even spannend in De Oude Meerdijk, want door een tijdelijke staking van FC Den Bosch - FC Volendam moest de Drentse club en haar aanhang nog even wachten totdat het eindsignaal in Brabant klonk.

Goede openingsfase

FC Emmen kende een sterke openingsfase tegen de gasten uit Limburg, wat resulteerde in een vroege voorsprong. Jari Vlak veroverde de bal op het middenveld, stoomde door en gunde Jasin-Amin Assehnoun een niet te missen kans. De Fin prikte eenvoudig raak: 1-0.

Daar stelden de gasten weinig tegenover. Met nog tien minuten op de klok in de eerste helft trok aanvoerder Richard Jensen zelfs aan de noodrem ten opzichte van een doorgebroken Reda Kharchouch. Daardoor kon de captain vroegtijdig naar de douche en moest zijn team nog bijna een uur met tien man zien te overleven in De Oude Meerdijk.

Weinig enerverend

De tweede helft was weinig enerverend. Roda JC probeerde wel, maar kon in aanvallend opzicht geen potten breken. Eén grote kans kregen de Limburgers in de persoon van Dylan Vente. De spits in vorm hielp die kans echter om zeep, mede door goed optreden van FC Emmen-ballenvanger Michael Brouwer.