Streuer start Superbike-weekend vanaf tweede startrij

Ellis en Clement klokten onder prima omstandigheden gistermiddag een tijd van 1.43,2. Daarmee waren de huidige leiders in de WK-stand een fractie sneller dan Tim Reeves en Kevin Rousseau, de nummers 3 na twee races. Marcus Schlosser/Marcel Fries, het Zwitserse koppel dat tweede staat in de WK-stand, noteerden de derde tijd op drie tiende van Ellis/Clement. Streuer, de enige Nederlander aan de start dit weekend, gaf zeven tiende toe op de snelste combinatie.

Normaal gesproken is Ilse de Haas uit Assen ook van de partij als bakkenist van meervoudig wereldkampioen Pekka Paivarinta, maar de Finse piloot is geblesseerd en dus (net als in Le Mans) afwezig in Assen.